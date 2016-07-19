Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Австрии контрольным матче с немецким «Хайденхаймом» завершился второй предсезонный сбор для футболистов «Ростова». Итог футбольной баталии — 0:1 в пользу соперника из Германии. Это первое поражение подопечных Курбана Бердыева после завершения сезона 2015/16, предыдущие встречи завершались либо ничейным результатом, либо в пользу жёлто-синих, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

vk.com/fcrostov Кристиан Нобоа на тренировке

Как отметили в пресс-службе донского клуба, игроки возвращаются домой, где продолжат подготовку к серьезным встречам. Футбольные болельщики, которые высказались в соцсетях по поводу контрольного матча в Австрии, уверены, что минорное завершение второго сбора только лишь укрепит силу духа игроков. Предполагают поклонники «Ростова», что дружина Бердыева оставила силы для важного матча — 26 июля жёлто-синие встретятся с бельгийским «Андрелехтом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится на ростовском стадионе «Олимп-2», который проинспектировали представители УЕФА на минувшей неделе. Ответный матч состоится 3 августа и уже на выезде.

Напомним, что право участия в Лиге чемпионов «Ростов» заслужил, завершив прошедший сезоне на второй строчке в турнирной таблице. Завоевав «серебро» чемпионата России, жёлто-синие впервые в истории представят свою игру на самом престижном европейском клубном турнире.

Но после того, как ростовчане завоевали право участия в Лиге чемпионов, наставник Курбан Бердыев охладил пыл, заявив: «Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус».