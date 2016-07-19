Москва, 19 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу будет назначен до 30 июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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«На данный момент главный тренер национальной сборной России не утверждён, — говорится в сообщении. — Планируется, что процесс переговоров по кандидатуре наставника должен быть завершен до 30 июля».

При этом в сообщении РФС отмечается, что вся необходимая информация по данному вопросу будет опубликована на официальном сайте организации по мере ее поступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий тренер сборной Леонид Слуцкий покинул пост после неудачного выступления команды на Евро-2016 во Франции.

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