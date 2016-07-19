Ростов-на-Дону, 19 июля, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Ростовской области к предстоящему первенству планеты по футболу, которое состоится через два года, подготовят шесть тренировочных арен. Как сообщили ИА REGNUM в Мининформсвязи региона 19 июля, ко всем спортивным объектам проложат линии широкополосного интернета, а также оснастят стадионы голосовой связью GSM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону в ожидании ЧМ-2018

В какую цену обойдется широкополосный доступ в сеть, не уточняется. Известно только, что два стадиона уже имеют каналы связи. Это «Олимп-2» в областном центре и «Торпедо» в Таганроге. Возможно, их дооснастят к мундиалю.

А вот ростовские «Локомотив», «Спортивный клуб Армии», «Труд» и спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова в Азове нуждаются в оснащении, что называется, с нуля.

Главный же спортобъект Донского региона в период проведения ЧМ-2018 оборудуют для надежности двумя линиями связи — основной и резервной. Оптоволокно пустят через Ворошиловский и Аксайский мосты. А пока прокладывают линии связи к «Ростов-Арене» по Темерницкому и по железнодорожному мостам от острова Зеленый.

Напомним, что на Дону футбольные баталии состоятся в июне и июле 2018 года. Первый матч пройдет 17 июня, второй — 20 июня, третий — 23 июня, четвертый — 26 июня и пятый — 2 июля. В эти дни стадион, который расположен на левом берегу Дона, примет до 45 тыс. болельщиков. Сейчас арену накрывают кровлей и, вероятно, сдадут раньше запланированного срока.

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А до проведения футбольных матчей гостей Донской земли из других стран и российских городов встречать будут в новом аэропорту. Воздушная гавань «Платов» появится и будет протестирована за полгода до проведения мундиаля. Кроме того, болельщиков и участников соревнований расселят. Классификацию прошли около 300 гостиниц. К ЧМ-2018 также пройдут обучение волонтеры, которые помогут организаторам.

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