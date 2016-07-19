Токио, 19 июля, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Очередные испытания баллистических ракет, проведённые КНДР, являются угрозой мировой безопасности и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, заявил министр обороны Японии Гэн Накатани.

aftenposten.no Запуск ракет КНДР

«Что касается запусков баллистических ракет в КНДР, то подобные действия угрожают безопасности Японии и всего мирового сообщества. Кроме того, это является нарушением резолюций Совбеза ООН», — приводит слова японского министра Life.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Сеуле сообщили, что КНДР утром 19 июля произвела запуск трёх баллистических ракет с территории провинции Хванхэ-Пукто на востоке страны в сторону Японского моря. По информации южнокорейских военных, ракеты пролетели порядка 500−600 километров.