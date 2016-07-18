Москва, 19 июля, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку поэтапного перехода органов власти на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При разработке соответствующего комплекса мер правительство должно предусмотреть «предоставление безвозмездного доступа гражданам России к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления».

Кроме этого, должны быть выработаны «законодательные меры с целью исключить применение оборудования, позволяющего третьим лицам вмешиваться в работу криптографических протоколов при передаче данных с использованием сети связи общего пользования, кроме случаев реализации органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, мероприятий по снятию информации с технических каналов связи в соответствии с требованиями законодательства России».

Согласно поручению, на российские средства шифрования должны быть переведены федеральные органы исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, государственные внебюджетные фонды, а также органы местного самоуправления.