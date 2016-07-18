Анкара, 18 июля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни официальная Анкара направит в США запрос на экстрадицию бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают главным организатором провалившегося военного мятежа. Об этом сегодня, 18 июля, Эрдоган заявил в интервью CNN.

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Журналисты также спросили Эрдогана, что будут делать турецкие власти, если США Гюлена не выдадут. Президент Турции ответил в своей обычной провокационной манере: «Вы просите экстрадировать кого-то, вы — мой стратегический партнер, так что я повинуюсь. И вы не делаете то же самое, когда прошу я. Ну конечно, принципы взаимности должны соблюдаться». Кроме того, Эрдоган напомнил об американо-турецком соглашении об экстрадиции преступников.

Напомним, после провалившейся попытки военного мятежа, клогда Эрдоган во всем обвинил Гюлена, власти США заявили, что Турция никто не просила экстрадировать бывшего проповедника.

В интервью CNN Эрдоган снова подтвердил, что к мятежникам может быть применена смертная казнь. «Это явная государственная измена. Но, конечно, необходимо решение парламента, чтобы начать действовать в рамках конституции. Так что лидеры должны собраться и обсудить это. Как президент я одобрю любое решение парламента», — сказал Эрдоган.