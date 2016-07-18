Прага, 18 июля, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Как отмечает издание, ежегодные морские маневры «Морской бриз» начались в понедельник в северо-западной части Черного моря. В них принимают участие около тридцати судов из США, Украины, Турции и Румынии. Среди представителей государств, которые участвуют в маневрах, находятся также граждане Молдавии и Грузии. Сценарий учений заключается в обеспечении безопасности в зоне кризиса. Манёвры будут включать отработку высадки морских десантов и проведение наземных операций в Одесской области Украины.

The U.S. Army Солдат ВС США

Россия уже предупредила, что даст ответ на любые провокации. Маневры регулярно проводятся с 1997 года. В этом году они будут проходить в более широкой зоне, чем в прошлом. Учения будут продолжаться до конца июля, добавляет HN.