Орел, 18 июля, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Пикет против установки в Орле памятника «основанию города» — Ивану Грозному — проходит у театра «Свободное пространство» 18 июля. Именно в этом месте власти планируют установить памятник.

Виктор Васнецов. Царь Иван Грозный. 1897

В пикете принимают участие от 20 до 30 человек. В числе участников, сообщают местные СМИ, даже дети.

Власти Орла, изначально согласовавшие проведение пикета у театра, где и хотят установить памятник, сегодня попытались перенести место проведения акции на площадку перед зданием исторического факультета ОГУ (напротив сквера Ермолова).

Однако предложение «носило рекомендательный характер», а потому место акции решили не менять. Правда, судя по всему, были действительно приняты все меры, чтобы создать пикетчикам неудобства. «Орловские новости», например, сообщили, что «власти завезли сюда уборочную технику, которая в буквальном смысле колесит сквозь толпу».

Участники пикета собирают подписи горожан под обращением в адрес мэра Орла отменить работы по установке памятник и объявить публичные чтения.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник, который официально носит название «Основанию города», подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Возможность установки этого памятника обсуждалась еще в конце 2015 года, и уже тогда пользователи в соцсетях выражали недоумение по поводу такого сомнительного подарка. Однако скандал разразился в июне, после того, как гордума согласовала установку памятника у здания театра для детей и молодежи «Свободное пространство» на улице Карла Маркса.

Решение вызвало бурю негодования — как у работников театра, так и у простых горожан. Коллектив театра даже выступил с обращением к властям, назвав решение ошибкой. Однако власти его проигнорировали. Открытие памятника назначено на начало августа.

Губернатор Вадим Потомский на пресс-конференции 13 июля прокомментировал ситуацию так: «Должен стоять памятник, и он никому там мешать не будет».