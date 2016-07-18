Москва, 18 июля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Станислав Черчесов утвержден на должность главного тренера сборной России по футболу. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

cherchesov.com Станислав Черчесов

Напомним, предыдущий главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий ушел в отставку после провального выступления российской национальной команды на групповом этапе Евро-2016.

Российская сборная тогда набрала всего одно очко и не смогла выйти из группы.

Новым главным тренером сборной прочили Черчесова или наставника «Ростова» Курбана Бердыева. Министр спорта Виталий Мутко, который по совместительству возглавляет РФС заявил, что тренером сборной будет только российский специалист.

По данным источника финальный раунд переговоров с Черчесовым состоялся сегодня, и теперь бывший тренер столичного «Динамо» утвержден в качестве главного кандидата на пост тренера сборной России. Официальные документы и контракт должны быть подписаны до исполкома РФС, который намечен на 23 июля.