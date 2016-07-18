Магас, 18 июля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. На изъятых земельных участках в столице Ингушетии будут строить многоквартирные дома, торговые комплексы, спортивные и социальные объекты. При этом те собственники земли, которые пойдут на соглашение с властями, получат определенную выгоду — их земельные наделы не будут изыматься, а самих «землевладельцев» возьмут в долю при государственном строительстве. Об этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил на совещании, посвященном вопросам соблюдения генплана города, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе руководителя региона.

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«Власть готова пойти на компромисс. Тем, кто имеет на руках документы на земельные участки, власти предлагают создать ЖСК и возводить многоквартирные дома, реализовать инвестпроекты по строительству торгово-развлекательных центров, парков, спортобъектов, именно там, где позволяет генплан», — высказал свое предложение руководитель республики.

По словам Евкурова, в 2007—2008 годах первоначальный генплан Магаса «был переделан нечистоплотными чиновниками именно для продажи земель под индивидуальное жилищное строительство». Было издано правительственное распоряжение, согласно которому, как отметил глава Ингушетии, начала работать преступная схема по перепродаже земельных участков в частные руки под индивидуальное жилищное строительство.

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Таким образом было роздано около 900 земельных участков в местах, предназначенных для строительства дорог, социальных учреждений и торговых комплексов. На этой территории были построены коттеджи тех чиновников, которые и были инициаторами данного решения, отметил Евкуров. Однако теперь незаконное строительство частных домовладений приостановлено, а сами нарушители будут привлечены к уголовной ответственности, заявил ингушский лидер, призвав власть, общественность, молодежные движения «проявлять твёрдую позицию и выступить против таких преступлений единым фронтом».

Кроме того, Евкуров пообещал снести все незаконные постройки, а земли тех, кто откажется от предложений властей вскладчину строить торговые центры и высотные дома, изъять и в судебном порядке возвратить в собственность муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров дал поручение руководителям муниципальных образований разобраться со всеми незаконными постройками на подведомственных территориях и изъять у недобросовестных владельцев земли в рамках действующего законодательства. По указанию главы республики, в течение недели незаконные постройки должны быть снесены, а участки изъяты. Министр имущественных отношений Мадина Цечоева и власти города Малгобека получили строгое замечание от Евкурова за отсутствие контроля.