Санкт-Петербург, 18 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Второй блок кинофестиваля «Lermontov_Kinofest» откроется сегодня в Центральной библиотеке имени Михаила Лермонтова в Санкт-Петербурге. Проект представляет биографию и творчество русского поэта Лермонтова в отечественном и зарубежном кинематографе. Первая часть программы завершилась 15 июля и была посвящена образу поэта в кино.

Цитата из х/ф «Максим Максимыч. Тамань». реж. Станислав Ростоцкий. 1965. СССР Владимир Ивашов в роли Печорина

Вторая фестивальная неделя «Lermontov_Kinofest» представляет собой экранизации произведений Лермонтова в отечественном кинематографе.

Откроют показ дореволюционные короткометражные фильмы из архивов Госфильмофонда России. Ленты будут демонстрироваться под музыкальное сопровождение Андрея Иванова. В программу немого кино вошли:

«Боярин Орша» режиссёра Пётра Чардынина 1909;

«Вадим» Пётра Чардынина 1910;

«Бэла» Андрея Громова 1913;

«Беглец» («Гарун бежал быстрее лани…») Александра Волкова 1914 — по сообщению организаторов, этот фильм в Госфильмофонде сохранился не полностью, поэтому будет представлен зрителям частично.

Также в рамках программы:

полная версия художественного фильма «Маскарад» Сергея Герасимова 1941 — лучшая петербургская социально-психологическая и философская драма Лермонтова: мятежный герой, трагические страсти, трогательная и прекрасная героиня, таинственный незнакомец, коварство, любовь, отчаяние, смерть;

художественный фильм «Максим Максимыч. Тамань» Станислава Ростоцкого 1965, в котором одну из главных ролей сыграла Светлана Светличная;

художественный фильм «Сто дней после детства» режиссёра Сергея Соловьёва 1975. Картина получила Серебряного медведя за режиссуру на Берлинском Международном кинофестивале.

«Сто дней после детства» мы показывает специально для молодой аудитории, — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор проекта «Лермонтов: наследие» Инна Локотникова, — многие спрашивают, как этот фильм связан с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Мы напоминаем, что по сюжету, подростки находятся в пионерском лагере и ставят спектакль по произведению Лермонтова «Маскарад», и через это произведение происходит их становление, как личностей, постижение первой любви, постижение себя…»

Завершит программу телевизионная версия одноимённой оперы Антона Рубинштейна «Демон» режиссёра Виталия Головина 1960. Трагическая история любви Демона — изгнанника рая, к смертной девушке. Представит фильм заслуженная артистка РФ Валентина Копылова-Панченко.

«Приятно, что несмотря на дождливую погоду в Петербурге, на первой фестивальной неделе наши залы были заполнены целиком. Пришла молодёжь, каждый фильм мы обсуждали, темы, которые затрагивались в обсуждении, вызывали большой интерес. Фестиваль «Lermontov_Kinofest» проходит замечательно, и уже есть идея организовать на следующий год «Lermontov_Kinofest» — 2», — сообщает Инна Локотникова.

Следующий фестиваль планируется провести не летом, а в течение года и приурочить проект к юбилею Центральной библиотеки Лермонтова, которой в 2017 году исполняется 80 лет. В программу войдут фильмы о Лермонтове, которые не были представлены в рамках нынешнего фестиваля.