Ростов-на-Дону, 18 июля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Рейс под номером TK-291 из Стамбула приземлился в ночь на 18 июля в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Согласно данным онлайн-табло, борт А-321 приземлился на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани в 3:45, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rnd-airport.ru Аэропорт Ростова-на-Дону

Накануне из-за попытки госпереворота в Турции, которая была предпринята в ночь на 16 июля, перевозка регулярными авиарейсами граждан России в Турцию была временно прекращена. Но при этом, на рейсы из Турции это ограничение не распространяется.

В аэропорту Ростова-на-Дону отметили, что рейсы авиакомпании Turkish Airlines как в донскую столицу, так и из неё «будут выполняться по расписанию, регистрация на авиарейсы в Турцию иностранных граждан и россиян, следующих через Стамбул транзитом, будет производиться в обычном режиме».

Ограничения на выполнение полётов будут действовать до особого распоряжения Росавиации.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2016-го Стамбул вошёл в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений из ростовского аэропорта.

Напомним, что почти 1800 сотрудников сил спецназначения переброшены в ночь на 18 июля в Стамбул из соседних провинций. Также в город переброшена специальная военная техника. В Стамбуле вновь введено чрезвычайное положение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Турции домой в РФ 17 июня вернулись более 450 туристов. Готовятся к отправке ещё 11 авиарейсов.