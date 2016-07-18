Москва, 18 июля, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Сильнейший ливень с грозой обрушился в понедельник, 18 июля, на Москву и Подмосковье. Как сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России, из-за разгула стихии в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Оранжевый — погода опасна, — отмечается в сообщении. — Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как передает НТВ, спасатели просят жителей столичного региона закрывать окна, проявлять осторожность на улицах, не ходить и не оставлять транспортные средства под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Тех, кто проводит время за пределами населенных пунктов, предупреждают об опасности купания в непогоду.

Ожидается, что осадки и грозы прекратятся в Москве и Подмосковье к выходным.

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