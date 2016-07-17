Деревня Вистино, Ленинградская область, 17 июля, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Песни на родном языке, традиционные блюда и ремесла — всё это «Лужицкая складчина», любимый праздник води, коренного малочисленного народа Ленинградской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 июля, в деревне Лужицы Кингисеппского района на народные гуляния собралось много гостей со всего региона.

Артём Балов «Лужицкая складчина»

«Лужицкая складчина» уже более пятнадцати лет считается главным праздником води. Смысл праздника заключен во взаимных подарках и угощениях: жители Лужиц и все прибывшие гости приносят что-то к общему столу или щедро одаривают друзей и близких. Вожане — известные мастера рыбной ловли, поэтому каждый посетитель смог отведать разнообразных блюд из рыбы и вкусной водской ухи. Свои выступления гостям дарили ижорские и водские фольклорные коллективы.

Посетителей ждала и ярмарка народных умельцев, которые были готовы обучить желающих традиционным ремеслам. Пользовался популярностью мастер-класс по плетению венков. В конце праздника самый большой венок из цветов был подарен в качестве благодарности организаторам.

Гуляния проходили на поляне перед новым водским историческим музеем. Хранительница музея Марина Ильна провела для гостей экскурсию, рассказала об истории народа.

До этого в Лужицах уже было два музея, созданных стараниями самих вожан. Оба здания подверглись пожарам. Новый музей был построен в прошлом году, с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Здание выполнено в виде традиционного водского дома с хозяйственным двором. В первой части избы расположена богатая экспозиция из подлинных предметов быта. Вторая часть дома-музея — культурный центр, где для жителей деревни и посетителей проходят встречи, обучение водскому языку и ремеслам.

В книге посетителей музея уже находится множество записей от жителей не только разных регионов России, но и зарубежных посетителей. Жители Лужиц всегда рады рассказать о своей истории и тем самым помочь сохранению водских традиций в памяти современного мира.

В России живет 17 народов финно-угорского происхождения, и водь (вожане) — один из самый малочисленный из них. XX век сопровождался трагическими событиями для народа: репрессии 30-х годов, выселение в 40-х, игнорирование в 50−60-е годы. Все это привело к тому, что в 1959 году водь просто не упоминалась в переписи населения.

Во время переписи населения 2010 года представителями народа водь назвали себя 64 человека. Из них 33 — жители Ленинградской области, еще 26 проживают в Санкт-Петербурге. Для малого народа важно, чтобы сотни тысяч людей, живущих по соседству, познакомились с их традициями и культурой. На сегодняшний день создана система по сохранению этнокультурной самобытности води: принята государственная программа и оказывается поддержка некоммерческим организациям. Праздник «Лужицкая складчина» также проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».