Жители Ленобласти отведали водских угощений
Деревня Вистино, Ленинградская область, 17 июля, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Песни на родном языке, традиционные блюда и ремесла — всё это «Лужицкая складчина», любимый праздник води, коренного малочисленного народа Ленинградской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 июля, в деревне Лужицы Кингисеппского района на народные гуляния собралось много гостей со всего региона.
«Лужицкая складчина» уже более пятнадцати лет считается главным праздником води. Смысл праздника заключен во взаимных подарках и угощениях: жители Лужиц и все прибывшие гости приносят что-то к общему столу или щедро одаривают друзей и близких. Вожане — известные мастера рыбной ловли, поэтому каждый посетитель смог отведать разнообразных блюд из рыбы и вкусной водской ухи. Свои выступления гостям дарили ижорские и водские фольклорные коллективы.
Посетителей ждала и ярмарка народных умельцев, которые были готовы обучить желающих традиционным ремеслам. Пользовался популярностью мастер-класс по плетению венков. В конце праздника самый большой венок из цветов был подарен в качестве благодарности организаторам.
Гуляния проходили на поляне перед новым водским историческим музеем. Хранительница музея Марина Ильна провела для гостей экскурсию, рассказала об истории народа.
До этого в Лужицах уже было два музея, созданных стараниями самих вожан. Оба здания подверглись пожарам. Новый музей был построен в прошлом году, с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Здание выполнено в виде традиционного водского дома с хозяйственным двором. В первой части избы расположена богатая экспозиция из подлинных предметов быта. Вторая часть дома-музея — культурный центр, где для жителей деревни и посетителей проходят встречи, обучение водскому языку и ремеслам.
В книге посетителей музея уже находится множество записей от жителей не только разных регионов России, но и зарубежных посетителей. Жители Лужиц всегда рады рассказать о своей истории и тем самым помочь сохранению водских традиций в памяти современного мира.
В России живет 17 народов финно-угорского происхождения, и водь (вожане) — один из самый малочисленный из них. XX век сопровождался трагическими событиями для народа: репрессии 30-х годов, выселение в 40-х, игнорирование в 50−60-е годы. Все это привело к тому, что в 1959 году водь просто не упоминалась в переписи населения.
Во время переписи населения 2010 года представителями народа водь назвали себя 64 человека. Из них 33 — жители Ленинградской области, еще 26 проживают в Санкт-Петербурге. Для малого народа важно, чтобы сотни тысяч людей, живущих по соседству, познакомились с их традициями и культурой. На сегодняшний день создана система по сохранению этнокультурной самобытности води: принята государственная программа и оказывается поддержка некоммерческим организациям. Праздник «Лужицкая складчина» также проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в рамках подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое развитие в Ленинградской области».