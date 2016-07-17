Москва, 17 июля, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Турции из-за возможного возвращения смертной казни грозит неминуемый выход из Совета Европы и расставание с последними надеждами на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом написал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Эрдоган не исключил введения смертной казни, — написал Пушков. — Это означало бы выход Турции из Совета Европы и окончательное расставание с ЕС. Базовый сдвиг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии похорон жертв мятежа в Стамбуле заявил, что в Конституцию Турции могут вернуть статью о смертной казни после неудавшегося переворота в стране.

«При демократии требование народа не может быть проигнорировано», — сообщил турецкий лидер, отвечая на вопрос собравшихся.

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