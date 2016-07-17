Анкара, 17 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Конституцию Турции могут вернуть статью о смертной казни после неудавшегося переворота в стране. Об этом, как передает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии похорон жертв мятежа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«При демократии требование народа не может быть проигнорировано», — сказал глава государства, отвечая собравшимся, которые скандировали «хотим смертную казнь».

При этом Эрдоган добавил, что данный вопрос будет рассмотрен «в рамках конституционного процесса в соответствующих инстанциях, которые примут решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа силовиков в Турции предприняла попытку захвата власти в ночь на 16 июля. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, верные президенту Турции силовики к утру полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По предварительным данным, в ходе столкновений погибли 265 человек, еще около 1500 получили ранения.

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