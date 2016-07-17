Кито, 17 июля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Экономика Эквадора переживает спад. Внутренний валовой продукт (ВВП) Эквадора упал на 3% по итогам первого триместра 2016 года, сообщил Центральный банк Эквадора в своем ежеквартальном бюллетене. Эти данные совпадают с цифрами доклада «Экономические мировые перспективы» МВФ, где предсказывался экономический спад в Эквадоре до 4,5% ВВП в 2016 году и до 4,3% в 2017 году, если «ситуация не изменится», сообщает «Эквадор сегодня».

tour.yappi-club.ru Эквадор

Однако, по мнению министра экономической политики Эквадора Патрисио Ривера, к прогнозам МВФ надо относиться скептически. В частности, он отметил: «В 2009 году МВФ заявил, что будет снижение экономики Эквадора на 2%, а она выросла на 0,6%, В 2011 году МВФ утверждал, что наша экономика вырастет на 3,2%, а она увеличилась на 7,9%», комментирует Andes.

Напомним, что в начале июля с.г. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение кредита в размере 364 млн долларов Эквадору. Эта финансовая поддержка поможет стране стабилизировать платежный баланс, пострадавший в результате землетрясения 16 апреля 2016 года, причинившего огромный ущерб инфраструктуре, жилищному строительству и сельскому хозяйству, указано в официальном заявлении организации, писало ранее ИА REGNUM