Москва, 17 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Сообщается, что разговор состоялся 16 июля по инициативе российской стороны. Президент Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с гибелью людей при неудачной попытке военного мятежа и пожелал скорейшего восстановления стабильности и порядка в Турции.

Российский лидер подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости в жизни государства антиконституционных действий и насилия. Он также выразил надежду, что Турция сможет обеспечить безопасность находящихся в стране российских туристов. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что Анкара сделает для этого все необходимое.

Путин отметил, что после снятия ограничительных мер количество российских туристов в Турции существенно возросло.

Также Путин и Эрдоган подтвердили договоренность о личной встрече в ближайшей перспективе.