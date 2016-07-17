Астана, 17 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. 51-летний житель села Узынсу Иртышского района Павлодарской области сегодня, 17 июля, скончался от сибирской язвы в областной инфекционной больнице, передает BNews.kz.

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«Еще вчера он чувствовал себя хорошо. Но по-прежнему находился в реанимации. Ночью, примерно в час ночи, он начал задыхаться, появились другие ухудшения», — рассказала сайту informburo.kz главный внештатный эпидемиолог Павлодарской области Гульмира Кульмагамбетова.

В областной больнице находятся еще два человека, больных сибирской язвой. Их состояние врачи оценивают положительно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о госпитализации трех жителей Павлодарской области стало известно 11 июля. Регион стал четвертым очагом сибирской язвы в Казахстане — до этого вспышки болезни произошли в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алма-Атинской областях.

В Карагандинской области 20 июня от сибирской язвы скончались два человека.

Во всех случаях заражение происходило при забое больного скота и потреблении его мяса. Власти полагают, что дело в неудовлетворительном состоянии скотомогильников и контроле над ними. Кроме того, ситуацию осложняют обильные дожди, которые вымывают споры сибирской язвы из почвы мест захоронений скота.

В Минсельхозе объявили о решении создать карту скотомогильников, и, может быть, сделать ее публичной.