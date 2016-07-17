Афины , 17 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил по телефону турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану позицию Афин касательно восьми турецких мятежных военных, сбежавших на греческую территорию и просящих там политического убежища. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Афинское агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бег

Сообщается, что телефонный разговор состоялся вечером 16 июля по инициативе турецкой стороны. Эрдоган выразил благодарность Ципрасу за позицию правительства Греции и его лично в отношении попытки военного переворота в Турции. Ципрас в свою очередь отметил, что присоединение к ценностям демократии и конституционная законность являются принципиальным вопросом для греческого народа (демократию придумали в Древней Греции).

Что касается восьмерых турецких мятежников, которые на вертолете сбежали из Стамбула в греческий Александруполис, то Ципрас пообещал, что процедура рассмотрения их ходатайство о предоставлении политического убежища будет короткой. Греческий премьер подчеркнул, что процедура будет проведена в строгом соответствии с нормами греческого законодательства и международного права.