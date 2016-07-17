Ереван, 17 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Ереване сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент» захватили полицейский полк и заявили о начале военного переворота, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь организации Варужан Аветисян.

Публикация Левона Барсегяна в Facebook Армянский город Гюмри

На видео, которое распространяют в соцсетях сторонники «Учредительного парламента» видно, как несколько вооруженных автоматами мужчин заявляют, что уже несколько часов удерживают один из полков полиции в Ереване, а также требуют «освободить всех политзаключенных, в том числе Жирайра Сефиляна и Шанта Арутюняна».

«Учредительный парламент» также распространил заявление, где как основное требование указывается отставка президента Армении Сержа Саргсян и передача власти правительству народного доверия.

По неподтверждённым пока данным, к полицейскому полку, который предположительно захватили мятежники стянуты усиленные наряды полиции и спецтехника.

Согласно фотографиям, которые опубликовал один из жителей Гюмри, на выездах второго по величине города Армении дежурит полиция с автоматами,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц оружия и вооружения был задержан, а впоследствии арестован координатор оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» (представляет внесистемную оппозицию) Жирайр Сефилян.