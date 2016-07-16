Анкара, 16 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Бывший главком ВВС и член Высшего военного совета Турции Акин Озтюрк, которого подозревают в организации вооруженного мятежа, арестован в Анкаре. Об этом сообщает в субботу, 16 июля, местная газета Daily Sabah.

kurer-sreda.ru Наручники

По предварительным данным, в общей сложности турецкие силовики уже задержали около 2,4 тыс. человек, в числе которых офицеры и обычные военнослужащие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции группа силовиков в ночь на 16 июля предприняла попытку захвата власти.

Мятеж не удался, к утру верные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате неудавшегося военного переворота погибли 265 человек.