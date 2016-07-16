Тегеран, 16 июля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Экспорт иранской нефти в Японию достиг 308 тыс. баррелей в сутки. Это на 61% больше прошлогодних показателей, передает отраслевое агентство Shana со ссылкой на доклад министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом, Иран вышел на четвертное место в списке крупнейших экспортеров нефти в Японию после Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Экспорт саудовской нефти за прошедший год упал на 3%.

11 июля глава международного отдела NIOC Мохсен Гамсари сообщил о восстановлении Ираном 80% нефтяного рынка, утраченного за годы санкций. «У Ирана амбициозные планы. Мы намерены удвоить экспорт и довести его до 4 млн баррелей в сутки», — заявил Гамсари в интервью Bloomberg.

Рост объемов экспорта иранской нефти начался в январе 2016 года после ослабления режима санкций. С декабря 2015 года уровень добычи нефти в Иране увеличился с 740 тыс. баррелей в сутки до 3,6 млн. Это самый высокий показатель добычи за последние 5 лет. В период санкций Ирану разрешалось экспортировать не более 1 млн баррелей в день.