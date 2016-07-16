Москва, 16 июля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Правительство России в ближайшее время не планирует отменять продуктовое эмбарго в отношении Турции, так как данный шаг может нанести удар по российскому сельскому хозяйству. Об этом, как передает RT, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв.

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«Таких решений еще нет, насколько я знаю, правительство это не рассматривает, не говоря уже о Минсельхозе, — говорит министр. — Мы прекрасно понимаем, что сегодня это для нас опасно».

По его словам, открытие рынка для Турции ударит по российским аграриям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

Анкара заявила, что российский самолет вторгся в ее воздушное пространство, однако в Москве настаивали, что бомбардировщик находился в 1 км от турецкой границы, и тому есть подтверждение объективного контроля.

После этого инцидента Россия ввела продуктовое эмбарго против Турции. В конце июня 2016 г. президент Турции Тайип Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24.