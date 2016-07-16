Ташкент, 16 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. «Нестабильная Турция и проблемная Средняя Азия с одной стороны и враждебный Иран с другой — нужны для того, чтобы оказать давление на Москву», — дал оценку неудавшемуся перевороту в Турции аналитик, президент «Consultations on international policy and economy» Фикрет Шабанов. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

ИА REGNUM: Как вы оцениваете события в Турции?

Это очередная точка отсчета в спланированной стратегии США. Остановить или заморозить процесс президент Эрдоган не сможет. Скорость процесса «разлома» будет определяться позицией главы Турции по главным для США вопросам: как быстро глава государства примет новый проект Конституции, которая закрепит американский проект президентской формы управления страной. Второй — как быстро он даст согласие на прекращение военных действий с курдами и создаст на территории Турции автономный «независимый Курдистан» со всеми вытекающими экономическими и политическими преференциями. Автономия курдов на территории Турции для США — это будущий залог успешного проведения политики Вашингтона по отношению к Анкаре.

Следующим шагом США станет продавливание позиции по Ирану и создание дуги напряженности вокруг и внутри России.

Москва четко понимает военную и экономическую слабость стран Средней Азии и опасается повторения событий на Кавказе. После завершения российской кампании в Сирии, будет запущен механизм по дестабилизации этого региона. Он будет завязан на смену администрации действующего президента США Барака Обамы, на нового главу Белого дома — Хилари Клинтон. Она будет реализовывать политику в двух направлениях: Россия — Средняя Азия и Иран.

Клинтон в одном из своих выступления заявила, что на период ее президентства у нее будут три врага. Заметьте, не противника, а врага. Это — Россия, Китай и Иран.

Администрация США не так безумна, чтобы начать ядерную войну. Поэтому Вашингтон будет действовать по другим фронтам. Первый — экономически обременять страны и усиливать их зависимость от доллара, блокировать внешние финансовые заимствования в области энергоресурсов. Второй — нанесение «террористических» ударов по тем странам, которые являются санитарным кордоном. На данный момент это страны в «подбрюшье» России — Среднеазиатский регион.

ИА REGNUM: Хватит ли у Эрдогана сил и времени, чтобы удержать ситуацию под контролем?

Президент не уверен, что сможет удержать власть. Он призывает своих сторонников не покидать улицы и на данный момент безуспешно пытается договориться с внешними модераторами, организовавшими переворот. Основные ударные силы турецкой армии пока не сказали свое слово. А если это произойдет, то Эрдоган не сможет отыграться.

Президент тянет время. Он выставил свое положение на торг и ждет, кто ему предложит большую цену. Параллельно у него готов «запасной вариант» в виде предоставления политического убежища за рубежом. Турция вступила в новый этап истории. Положение главы государства пошатнулось.

Если Эрдоган формально сохранит власть, то вынужден будет оборачиваться при принятии важных решений и одновременно с этим пытаться «закрутить гайки». Сейчас у президента Турции, как никогда, велико желание стать диктатором.

Эрдоган оказался в положении политического «болота». Будет бездействовать — будет медленно «тонуть». Начнет активные действия — «потонет» еще быстрее. Политическое будущее Эрдогана ведет обратный отсчет времени.

ИА REGNUM: Как личные эмоции главы государства повлияют на его политику?

Он вынужден будет согласовывать каждый свой шаг из-за страха потерять власть и что-то более ценное. Вашингтон был против его «перемирия» с Москвой. США не нужен союз Москвы во главе ЕАЭС и Анкары. Ведь в случае успеха Турция пошла бы дальше — договорилась с официальным Дамаском и сняла с повестки дня часть «внешних рисков».

Премьер-министр Турции сделал реверансы в сторону Египта и выразил возможность установления нормальных межгосударственных отношений, Египет эту идею поддержал. А США нужно, чтобы Турция была на грани и полыхала. Ведь любой внутренний конфликт делает политическую элиту более сговорчивой и склонной к нужным «компромиссам».

ИА REGNUM: Каким именно?

Нестабильная Турция и проблемная Средняя Азия с одной стороны и враждебный Иран с другой — нужны для того, чтобы оказать давление на Москву.

Этап «поджога» Турции пройден. Теперь наступает этап дестабилизации Средней Азии. Скорее всего, способ будет выбран проверенный — военные конфликты с переходом в процессы гражданской войны. В итоге, регион будет поделен на несколько неконтролируемых территорий по примеру Сирии. Нынешний Узбекистан, по задумке Вашингтона, должен быть раздроблен на три «государства».

Все эти процессы будут сопровождаться увеличением объемов контрабанды оружия и наркотрафика, который следует в Россию.

ИА REGNUM: Если в мире происходят такие глобальные процессы и Средняя Азия становится ареной срежиссированных конфликтов, то как на это отреагирует Китай?

Пекин косвенно поддерживает Вашингтон. Активы КНР по большей части находятся в США. Кроме того, Китай ждет ослабления России, чтобы забрать Сибирь и Среднюю Азию — территорию, на которой КНР разворачивает свои глобальные геополитические проекты. Поэтому Пекин даст Вашингтону возможность играть в политической плоскости, а сам будет постепенно привязывать регион экономическими связями.

ИА REGNUM: В течение какого времени должен начаться этап по дестабилизации Средней Азии?

Примерно полтора-два года. Тем более, что «фундамент» проекта в Таджикистане, Туркмении и Афганистане готов.

ИА REGNUM: Какой?

На сопредельных территориях трех вышеназванных государств сформированы военные отряды так называемой умеренной исламской оппозиции. Параллельно с этим с территории Сирии вывозятся люди, воевавшие на стороне ДАИШ (террористическая организация, запрещенная на территории России — прим. ИА REGNUM). Они осели на территории Афганистана и готовы к проникновению в Среднюю Азию.

Вербовка граждан Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана тоже не случайна. Из них хотят вырастить полевых командиров. Для этого, кроме участия в боевых действиях в Сирии, они проходят «экзамены» на территории государств, гражданами которой они являлись.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Последние волнения в Казахстане — это все звенья одной цепи. Реальной целью террористов была дестабилизация ситуации в республике и оказание давление на президента Нурсултана Назарбаева, чтобы тот свернул сотрудничество с Россией.

«Выпадение» Казахстана из союза стало бы для Москвы серьезным ударом. Перекрытие логистических маршрутов, финансовых и людских потоков стало бы серьезной брешью в обороне Москвы от внешних угроз.

США ставят целью обескровить Россию и превратить ее друзей во врагов. В такой игре с высокими ставками и серьезными игроками страны Средней Азии не больше, чем «государства-прокладки».

ИА REGNUM: Тем не менее, Россия вместе с Казахстаном консолидируют страны Средней Азии под флагом ЕАЭС…

Основным условием ЕАЭС, на самом деле, является не готовность стран к экономическому сотрудничеству, а предоставление льготных юридически оформленных условий на ввод в страну-участницу войск, ведение военных действий и контроль политической элиты.

ИА REGNUM: То есть ЕАЭС не гарантирует лояльность политической элиты?

В политике понятие лояльности очень относительно. Политическая элита постсоветской Средней Азии неоднородна и каждая группа преследует свои цели. Например: узбекская и казахская элита. Киргизия, Таджикистан и в какой-то степени Туркмения не имеют веса в регионе, а соответственно и права на собственное мнение.

Узбекская элита, в основной своей массе ориентирована на Турцию или Запад. Я выношу за скобки кадры, которые прошли обучение советской политической школы. Казахская элита более радикальна. Она четко ориентирована на США.

После развала СССР американская пропаганда через экономические проекты, сеть неправительственных организаций и обучающие программы умудрилась вырастить лояльный средний класс и часть политической элиты. Теперь США считают, что пришло время сменить советскую правящую верхушку на свою. Новые лидеры будут следовать политике США, которая ведет к раздроблению крупных государств на более мелкие подконтрольные территории.

Логика такова: легче управлять карликовыми государствами — с ними проще договариваться, а купить их лидеров дешевле.

Россия работает иначе. Она договаривается непосредственно с правящими группами и поэтому для сохранения влияния должна «кормить» нынешний властный режим. Но при смене элиты сразу в нескольких государства-соседях и множестве разгорающихся конфликтов Москва окажется в затруднительном положении.

ИА REGNUM: В какой стране не будет конфликтов и гражданских воин?

В США. Ведь там нет американского посольства.