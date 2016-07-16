Анкара, 16 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника Генерального штаба вооруженных сил Турции Умит Дундар заявил, что в результате неудавшегося военного переворота в стране погибли 194 человека. Слова Дундара передает сегодня, 16 июля, CNN Turk.

trend.az Самолёты ВВС Турции

Ставленник Эрдогана заявил, что в результате неудавшегося мятежа погибли 47 гражданских лиц, 41 полицейский и 106 путчистов.

Также Дундар заявил, что зачинщиками переворота были военнослужащие из состава ВВС Турции, а также военной полиции. Верховное командование армии переворот не поддержало.