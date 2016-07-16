Москва, 16 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. На курортах Турции в настоящий момент находятся до пяти тысяч граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

caas.by Анталья. Турция

Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов сохранять спокойствие и соблюдать повышенные меры безопасности.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку военного переворота. Выступление мятежников провалилось, на данный момент верные правительству армейские части, правоохранительные органы и спецслужбы зачищают мятеж.