Анкара, 16 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Часть армии, лояльная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, продолжает зачистку мятежников, которые попытались в ночь на 16 июля, совершить военный переворот.

amazonaws.com Сбитый вертолёт

Как сообщает Reuters, лояльные Эрдогану военные сбили в Анкаре уже два вертолета мятежников. Ранее сообщалось, что истребитель F-16 сбил вертолет мятежников в Анкаре.

Сейчас стало известно, что сбит второй вертолет мятежников, который обстреливал штаб-квартиру компании оператора спутникового телевидения Turksat.

Мятежники использовали вертолеты для обстрела правительственных зданий в Анкаре. Атаке с воздуха подверглись управление разведки, Генштаб и штаб-квартира государственного телеканала страны. Бомба была сброшена на здание парламента Турции.

Сейчас лояльные Эрдогану военные и спецслужбы арестовывают неудавшихся мятежников.