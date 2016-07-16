После неудавшегося военного переворота в Турции идут массовые аресты
Анкара, 16 июля, 2016, 07:53 — ИА Регнум. В Турции после неудавшегося военного переворота идут аресты мятежников. По последним данным арестованы уже 660 человек. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Reuters со ссылкой на турецких властей.
Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку переворота в стране. Отряды военных блокировали мосты через Босфор и заняли некоторые правительственные здания в Анкаре и Стамбуле. Через какое-то время часть армии и спецслужб верная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану оправилась от первого шока и вступила в столкновения с мятежниками.
На данный момент известно, что отряд военных, блокировавший один из мостов через Босфор, сдался.
Президент Эрдоган находится в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. По некоторым данным в первые часы мятежа он пытался бежать из страны, но когда стало понятно, что его сторонники берут верх, остался и начал выступать перед поддерживающими его людьми. В эфире ещё работающих телеканалов Эрдоган выходил по Skype с телефона.
По последним данным в результате столкновений погибли не менее 60 человек.