Анкара, 16 июля, 2016, 07:53 — ИА Регнум. В Турции после неудавшегося военного переворота идут аресты мятежников. По последним данным арестованы уже 660 человек. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Reuters со ссылкой на турецких властей.

egeninsesi.com Аресты мятежников

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку переворота в стране. Отряды военных блокировали мосты через Босфор и заняли некоторые правительственные здания в Анкаре и Стамбуле. Через какое-то время часть армии и спецслужб верная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану оправилась от первого шока и вступила в столкновения с мятежниками.

На данный момент известно, что отряд военных, блокировавший один из мостов через Босфор, сдался.

Президент Эрдоган находится в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. По некоторым данным в первые часы мятежа он пытался бежать из страны, но когда стало понятно, что его сторонники берут верх, остался и начал выступать перед поддерживающими его людьми. В эфире ещё работающих телеканалов Эрдоган выходил по Skype с телефона.

По последним данным в результате столкновений погибли не менее 60 человек.