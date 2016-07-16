Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Мятежники, предпринявшие попытку военного переворота в Турции, получали команды из США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Стамбула.

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Глава государства обратился к военным командирам, отметив, что они являются гарантом безопасности в стране. «Те, кто осуществил попытку переворота, были вашими товарищами, но, к сожалению, не руководствовались теми же принципами. Они получали команды из Пенсильвании», — заявил он.

Ранее, напомним, Эрдоган обвинил в попытке государственного переворота сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, депортации которого Анкара добивается от Вашингтона.

Президент США Барак Обама, комментируя события в Турции, заявил о поддержке действующего правительства. Он также обратился к политическим партиям в Турции с призывом поддерживать легитимные власти.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация в целом находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.