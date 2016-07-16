Анкара, 16 июля, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Ситуация в Турции, где военными в ночь на 16 июля была предпринята попытка государственного переворота, в целом находится под контролем, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Иван Айвазовский. Вид Константинополя при лунном освещении. 1846

Чуть ранее Национальная разведывательная организация Турции заявила, что попытка военного переворота в стране провалилась. По информации агентства Anadolu, в Стамбуле выявлены 104 участника переворота, некоторые из них уже задержаны.

СМИ сообщают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие часы выступит с обращением к турецкому народу.