Анкара, 16 июля, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в попытке государственного переворота сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передаёт РИА Новости.

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Напомним, ранее Эрдоган уже объяснял деятельностью сторонников Гюлена протесты 2013 года. В конце 2014 года турецкими властями был выдан ордер на арест оппозиционного проповедника. Эрдоган призывал США депортировать Гюлена в Турцию.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор. В сети появились видеозаписи, как боевой вертолёт ведёт огонь по зданию штаб-квартиры национальной разведки в Анкаре.