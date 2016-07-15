Анкара, 15 июля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Мэр Анкары призывает горожан выйти на улицы. Об этом Ибрахим Мелих Гёкчек написал сегодня, 15 июля, в своем Twitter.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 Военный переворот 1970 года в Турции

Ранее Генеральный штаб вооруженных сил Турции заявил, что власть в стране захватили военные и все высшее политическое руководство республики арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула множество отрядов военных с бронетехникой. В Анкаре слышна стрельба, в небе барражируют боевые вертолеты и истребители.