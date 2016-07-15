Тбилиси, 15 июля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Грузинский политик Коба Давиташвили, дело об избиении и лишении свободы которого в ноябре 2007 года накануне объявила раскрытым прокуратура Грузии, сделал скандальное для грузинской реальности заявление. В интервью грузинской газете «Алия» он заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который является крестным одного из его детей, хотел его убить и убил бы сегодня, если бы у него была такая возможность.

Official White House Photo Барак Обама и Михаил Саакашвили

Говоря о своем деле, Давиташвили отметил, что исполнителей, которые его избивали, он давно простил, кроме того, бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили главным фигурантом этого дела не считает, и подчеркивает, что все они исполняли заказ Саакашвили. «Окончательный результат дела наступит тогда, когда следствие дойдет до Саакашвили и его арестуют», — отметил политик.

В то же время, сегодня финала своего дела он не видит, так как, по его информации, Саакашвили выступает в этом деле как представитель более влиятельной политической группировки, охватывающей политиков в США и Европы и покровительствующей Саакашвили. Коба Давиташвили назвал и конкретных представителей этой группировки — Маккейна и его окружение в США, Европейскую народную партию в Европе, Карла Билдта. По его определению, это группировка международных взяточников и насильников, которая покровительствует Саакашвили и покрывает его.

«Я учитываю этот фактор. Поэтому к правительству Грузии претензий не имею. Я очень хорошо знаю, что они имеют дело с более серьезной силой», — констатирует Давиташвили.