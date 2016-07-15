Пекин, 15 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Китайской народной республике провели беспрецедентный эксперимент на скоростной железной дороге. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Sharon Hahn Darlin Скоростной поезд в Китае

Сообщается, что два сверхскоростных поезда были запущены навстречу друг другу по параллельным железнодорожным путям. Поезда проехали мимо друг друга со скоростью 420 километров в час. Это стало новым мировым рекордом.

Уточняется, что это первый подобный случай в истории, так как ранее ни одним двигавшемся навстречу друг другу составам по параллельным путям не удавалось развить такую скорость.

Рискованный эксперимент был проведен на участке высокоскоростной железнодорожной линии (China Railway High-speed, CRH) между городами Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань и Сюйчжоу в восточной провинции Цзянсу. Поезда, установившие рекорд называются «Золотой феникс» и «Синий дельфин».

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железных дорог — более 19 тысяч километров. Крейсерская скорость поездов на этих магистралях 310 километров в час.

В России нет ни одной высокоскоростной железной дороги.