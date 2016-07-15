Высокоскоростные поезда в Китае установили новый мировой рекорд
Пекин, 15 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Китайской народной республике провели беспрецедентный эксперимент на скоростной железной дороге. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает агентство Синьхуа.
Сообщается, что два сверхскоростных поезда были запущены навстречу друг другу по параллельным железнодорожным путям. Поезда проехали мимо друг друга со скоростью 420 километров в час. Это стало новым мировым рекордом.
Уточняется, что это первый подобный случай в истории, так как ранее ни одним двигавшемся навстречу друг другу составам по параллельным путям не удавалось развить такую скорость.
Рискованный эксперимент был проведен на участке высокоскоростной железнодорожной линии (China Railway High-speed, CRH) между городами Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань и Сюйчжоу в восточной провинции Цзянсу. Поезда, установившие рекорд называются «Золотой феникс» и «Синий дельфин».
Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железных дорог — более 19 тысяч километров. Крейсерская скорость поездов на этих магистралях 310 километров в час.
В России нет ни одной высокоскоростной железной дороги.