Астана, 15 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. У предприятий-банкротов самый высокий размер долгов по зарплате. Об этом сегодня, 15 июля, со ссылкой на выступление вице-министра здравоохранения и социального развития Биржана Нурымбетова сообщила Национальная палата предпринимателей Казахстана.

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«Сегодня по стране задолженность по зарплате составляет 1 млрд 472 млн тенге (276,1 млн рублей). Самая большая задолженность у предприятий банкротов — 978 млн тенге (183,5 млн рублей), их в стране 80, и они имеют задолженность перед 3 тысячами работников», — информировал вице-министр.

Он уточнил, что долги перед работниками будут погашать в соответствии с законом «О банкротстве» — при реализации ликвидного имущества обанкротившегося предприятия-должника.

Нурымбетов отметил, что помимо текущей задолженности имеется также и просроченная.

«Текущая задолженность до трех месяцев сегодня составляет 410 млн тенге (76,9 млн рублей) на 29 предприятиях, и просроченная задолженность — более трех месяцев — составляет 85 млн тенге (15,9 млн рублей) на 9 предприятиях», — уточнил вице-министр.

Представитель Минсозцразвития указал, что самые большие долги перед работниками скопились в Восточном Казахстане и Карагандинской области.

Средний размер заработной платы в Казахстане составляет 133 тыс. тенге (24,9 тыс. рублей).

Ранее на проблему долгов по зарплате обратила внимание министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова. Она сообщила, что с начала года предприятия страны задолжали работникам 2,8 млрд тенге (560 млн руб.), из которых к 28 июня было погашено 2,4 млрд тенге (480 млн руб.), но ситуацию это не изменило.

«По сведениям региональных антикризисных штабов, общая задолженность по заработной плате на сегодня составляет 1,6 млрд тенге (320 млн руб.), из них текущая задолженность до трех месяцев — это 514 млн тенге (102,8 млн руб.), просроченная задолженность более трех месяцев — около 134 млн тенге (26,8 млн руб.), и задолженность на предприятиях-банкротах, это самая большая, 955 млн тенге (191 млн руб.)», — привела цифры министр.

Глава правительства Карим Масимов по этому поводу заявил, что «вся экономическая ситуация к этому подводит, что этот вопрос должен быть у нас на контроле».