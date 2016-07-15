Москва, 15 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. После теракта в Ницце европейские лидеры должны объединиться для борьбы с терроризмом, а не «сдерживать Россию», заявил журналистам перед посольством Франции в Москве глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).Он выразил надежду, что предупреждения Кремля о необходимости создания антитеррористической коалиции будут услышаны Европой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков у посольства Франции в Москве

«Сдерживать надо не Россию, сдерживать надо международный терроризм. Это, мне кажется, главный вывод, который должен быть сделан», — отметил Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков записывает слова соболезнования народу Франции

По его словам, в мире необходимо минимизировать разногласия.

«В то время, как ведущие державы мира увлечены политическими играми, люди гибнут: за последние полгода мы являемся свидетелями пяти террористических актов: два во Франции, один — в Бельгии и два — в Соединенных штатах», — заявил Пушков.

Депутат напомнил, что Россия ранее предложила создать международную антитеррористическую коалицию, однако западные партнеры не поддержали и «ситуация вернулась на круги своя».

Напомним, теракт в Ницце произошел 14 июля: грузовик протаранил людей, собравшихся на Английской набережной. Водитель проехал почти два километра, давя убегающих и расстреливая их из огнестрельного оружия. Жертвами теракта стали более 80 человек. Среди погибших — студентка из Москвы.