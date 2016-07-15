Москва, 15 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Участившиеся в последнее время террористические акты имеют один и тот же источник на Среднем и Ближнем Востоке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление 15 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в эфире телеканала «Россия 24», комментируя теракт в Ницце.

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«Совершенно очевидно, что участившиеся крупные террористические акты, которые мы уже видели в Париже, в Брюсселе, в Ницце, в Калифорнии, в Орландо, в Сирии — эти террористические акты имеют своим источником террористические организации, которые обосновались и укрепились на Среднем и Ближнем Востоке», — заявил Пушков.

«Мне кажется, что сейчас задача состоит в обеспечении безопасности на месте, в отслеживании возможных исполнителей, но также — глобальная задача — чтобы определить центры, которые формируют террористов, дают им задания и толкают на эти преступления», — продолжил депутат.

Выявить террориста-одиночку исключительно сложно, и в этой связи «самое главное — отслеживать те связи, которые могут существовать между террористами на месте и штаб-квартирами на Ближнем Востоке», подчеркнул парламентарий.

«Если этот террорист (устроивший теракт в Ницце) был связан с ИГИЛ (запрещена в России), то можно предположить, что он был либо завербован, либо его кто-то подтолкнул к этому действию — это будет выяснять следствие», — добавил он.

Россия занимает в вопросе укрепления международной безопасности гораздо более последовательную позицию, чем западные страны, отметил Пушков: «Собственно, операцию в Сирии мы начали с целью борьбы с террористическими организациями, настаивая на том, чтобы эта борьба носила международный характер».

«Но, к сожалению, наши западные коллеги, увлекшись геополитическими играми, как мне представляется, иногда забывают об этой террористической угрозе. Кому-то кажется, что террористов можно использовать в своих целях, кому-то кажется, что с этим можно повременить, когда перед ними стоят другие задачи», — продолжил он.

Глобальная череда терактов в мире убедительно показывает актуальность призыва по созданию международной антитеррористической коалиции, сформулированного Владимиром Путиным на Генассамблее ООН в сентябре 2015 года, подчеркнул Пушков: «Этот призыв актуален как никогда, и западным лидерам пришло время осознать правильность этого призыва и откликнуться на него».

«Конечно, прохладные отношения существенно препятствуют совместным действиям. Мы давно предлагали США наладить координацию военных действий против террористических организаций в Сирии. До сегодняшнего момента не было вообще никакого ответа», — продолжил парламентарий.

В этом свете особое значение представляют переговоры, которые 14 июля провели в Москве Владимир Путин и Сергей Лавров с Джоном Керри, сказал председатель комитета Госдумы по международным делам: «Судя по сообщениям Госдепартамента, в позиции США наметилась какая-то подвижка, и Джон Керри предложить создать центр, где военные могли бы обмениваться данными и координировать наши действия».

«Теперь остается понять, является ли это предложение основой для конкретных совместных действий», — заключил Пушков.

14 июля в Ницце произошел теракт, в ходе которого грузовик, за рулем которого находился выходец из Туниса, врезался в людей на Английской набережной во время праздничных мероприятий в честь Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 84 человека.