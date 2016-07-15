Москва, 15 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. По итогам II квартала 2016 года годовой план поставок военной техники в российские войска выполнен на 40%. Об этом сегодня, 15 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе единого дня приёмки военной продукции, сообщили в Минобороны РФ.

ya.ru Сергей Шойгу

«Таким образом, предприятия промышленности достигли хороших темпов выполнения взятых на себя обязательств», — отметил Шойгу.

По его словам, этому способствовало принятие министерством обороны ряда эффективных мер, в том числе организация поквартального авансирования реализации гособоронзаказа.

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