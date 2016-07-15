Ереван, 15 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Накануне, 14 июля, в армянском Гюмри при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США был открыт центр по контролю и профилактике заболеваний. Это третий по счету центр в текущем году: первый (референтная лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении) был открыт в Ереване на днях, а второй — в областном центре Иджеван в апреле.

Центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении На открытии лаборатории в Ереване

Агентство по уменьшению угрозы при МО США — центр контроля и инспектирования исполнения программ по совместному уменьшению угрозы, противодействию распространению ядерного оружия, технологической безопасности и содействия в вопросах безопасности и договоров контроля над вооружениями.

Все мероприятия исправно посещают профильные министры правительства Армении (здравоохранения и сельского хозяйства), посол США в Армении Ричард Миллс и представитель американского агентства Элизабет Джордж. В ходе церемонии открытия лаборатории в Ереване, когда кроме минздравовской лаборатории была открыта и референтная лаборатория особо опасных патогенов Государственной службы продовольственной безопасности, министр сельского хозяйства Серго Карапетян заявил, что об этих лабораториях «мы мечтали». «Мы годами стремились к мировым стандартам в области ветеринарии и скотоводства, и сегодня это уже реальность. И не случайно, что две лаборатории находятся рядом, поскольку здоровье людей и животных взаимосвязаны», — отметил Карапетян.

Американский посол, сообщив, что кроме центральной лаборатории они посодействуют строительству еще пяти лабораторий в регионах республики, рассказал о значении этой сети центров в деле защиты региона от опасных вирусов. Элизабет Джордж же сообщила, что правительство США на создание и оснащение двух лабораторий только в Ереване в сумме выделило порядка $15,5 млн. По ее словам, эти лаборатории станут прочной основой для сотрудничества двух стран в соответствующей сфере.

Глава Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Артавазд Ванян поспешил обрадовать собравшихся главной информацией — вся информация о вирусах и заболеваниях будет генерироваться в электронной системе.

Лаборатории не только оснащаются соответствующим оборудованием, но и специалисты проходят переподготовку. Так, в рамках «Программы вовлечения в сфере биологии» Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США армянские вирусологи проходят соответствующие курсы повышения квалификации по местным и не только видам вирусов.

В 2017 году аналогичные центры будут открыты в Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской областях Армении, которые будут связаны с центральной, Ереванской лабораторией.