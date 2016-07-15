Сочи, Краснодарский край, 15 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Стали известны даты проведения в Сочи матчей мундиаля по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Согласно официальному расписанию игр чемпионата мира, опубликованному Международной федерацией футбольных ассоциаций, в городе-курорте поединки группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. На главной спортивной арене Сочи встретятся команды групп B, G, F и С соответственно.

sochiadm.ru Стадион «Фишт» в Сочи

Кроме того, обновленный стадион «Фишт» примет 1/8 финала. Игра состоится 30 июня. А 7 июля выявят одного из победителей ¼ финала.

Матч открытия с участием российской сборной, полуфинал и финал 15 июля пройдут в московских «Лужниках». Еще один полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, там же 14 июля пройдет встреча за третье место.

Всего, чтобы определить сильнейшую футбольную сборную, на чемпионате мира будут проведены 64 матча.

Добавим, что, как заверяют местные власти, подготовка стадиона «Фишт» к приему матчей мирового первенства идет по графику. Практически завершены строительно-монтажные работы. Полностью смонтировано спортивное освещение, оно работает в тестовом режиме. До конца июля планируется провести монтаж до 50% объемов оборудования обеспечения безопасности и пропускной системы. К сентябрю должна завершиться установка звуковых кластеров и системы видеонаблюдения, кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.

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Комиссия ФИФА проинспектирует сочинский стадион «Фишт» в июле

А неделю назад на спортивной арене протестировали работу информационного табло. Это табло северной трибуны, одно из двух основных, распложенных на стадионе. Здесь будет транслироваться видеосигнал с телевизионных камер, а также отображаться игровая информация.

Еще два экрана установят перед входами на стадион. На двусторонних дисплеях будут демонстрироваться предупреждения, сообщения от МЧС и другая полезная информация. Сейчас идет подготовка к их монтажу. Всего на «Фиште» будет четыре дисплея.