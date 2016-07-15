Воронеж, 15 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. 25 тыс. 311,6 рубля составила средняя зарплата в Воронежской области я январе — мае этого года, в мае уровень зарплаты поднялся до 26 тыс. 667,8 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в Воронежстате.

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Номинальный рост по сравнению с январем — маем 2015 года составил 5,2%, однако реальный размер зарплаты, с учетом инфляции, по сравнению с прошлым годом снизился на 1,9%. Зарплата в мае 2016 года номинально подросла по сравнению с маем прошлого года на 6,1%, фактически же снизилась на 0,5%.

По-прежнему самые высокие зарплаты — в компаниях, занимающихся финансовой деятельностью: здесь средняя зарплата в два раза превышает среднюю по экономике региона. На 39% превышает среднеобластной уровень зарплата сотрудников компаний, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. У работников, занятых на химпроизводстве, зарплата превышает среднюю на 30%.

Самая низкая заработная плата — только 40% от среднеобластного уровня — фиксируется на производствах кожи и обуви, в текстильном и швейном производстве — 42%.

Средняя зарплата в аграрном секторе в мае составила 86%. В бюджетной сфере, по данным статистики, уровень зарплат следующий: в здравоохранении — 90% от средней по области, образования — 86%, в сфере соцуслуг — 77%, культуры и искусства — 66%.

Между тем Воронежстат отмечает некоторое снижение уровня задолженности по зарплате: на 1 июля, по официальным данным, долг предприятий перед работниками составил 1 млн 420 тыс. рублей. Месяцем раньше долги по зарплате в области составляли 4 млн 908 тыс. рублей.

Добавим, что мэр Воронежа Александр Гусев в своем отчете о работе администрации в 2015 году 13 июля в думе заявил, что средняя зарплата воронежцев составляет 30 тыс. 826 рублей., а в соцсфере — и вовсе чуть больше 21 тыс. рублей, за что подвергся критике со стороны ряда депутатов. Глава города заявил, что выход здесь один — развивать экономику.