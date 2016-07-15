Санкт-Петербург, 15 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Россия претерпит серьёзные имиджевые потери на международной арене в случае, если стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге не будет готов в декабре. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 июля, заявил сенатор, глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Вадим Тюльпанов.

Юрий Степанов. Строители. 1963

«Мы будем советовать губернатору Полтавченко сделать все возможное и невозможное, чтобы достроить стадион. Потому что это будет удар, нанесённый по России, если в Петербурге не состоится матч Кубка Конфедерации», — сказал Тюльпанов, напоминая об обязательствах, данных Россией FIFA о проведении игры уже летом 2017 года.

Тюльпанов подчеркнул, что контракт с генеральным подрядчиком «Инжтрансстрой СПб» Смольный еще не расторг, а лишь прислал уведомление о расторжении. «Это частая история в строительстве, просто пугают друг друга по-хорошему», — пояснил сенатор. По его словам, сегодня в Смольном пройдёт совещание с подрядчиком о стадионе, в ближайшее время будет принято решение о судьбе контракта. На данный момент подрядчик, помимо других требований, заявляет, что выполнил работы на 1 млрд рублей, но в Смольном утверждают, что не получали подтверждающих документов, говорит Тюльпанов.

На его взгляд, менять подрядчика за полгода до сдачи объекта не стоит. «Это дело города, но я бы на такой шаг не пошёл. Сейчас нужно всем миром, поднатужившись, сдать стадион. Я надеюсь, он будет готов к декабрю. Потом уже можно разбираться», — заметил сенатор. Тюльпанов считает, что после окончания строительства правоохранительные и контролирующие органы проведут проверку хода финансирования и возведения арены. «Проверки будут всегда. Хотелось бы, чтобы уголовных дел по их итогам не было, а обвинения по тем, что есть, не подтвердились», — подчеркнул Вадим Тюльпанов.

Он посетил стадион вместе с сенатором от Татарии Ильдусом Ахметзяновым и главой комитета по спорту Юрием Авдеевым, после чего подтвердил, что строители не останавливали работы на стадионе, что, на взгляд Тюльпанова, «делает честь подрядчику».

Вадим Тюльпанов заметил, что президент России Владимир Путин, скорее всего, в курсе происходящего: «Я думаю, что он знает через Виталия Леонтьевича (министра спорта Виталия Мутко — прим. ИА REGNUM )». Сам Тюльпанов доложит о результатах поездки спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.