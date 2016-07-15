Санкт-Петербург, 15 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга отправили уведомление о расторжении контракта компании «Инжтрансстрой-Спб», которая является генеральным подрядчиком строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Об этом, как передает Sportbox.RU, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Igor3188 Стадион на Крестовском в мае 2016 года

«Уведомление о расторжении контракта направлено в компанию в пятницу (15 июля)», — говорится в сообщении.

Ранее компания «Инжтрансстрой-Спб» сообщила, что администрация Санкт-Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона на Крестовском острове, делает все для срыва сроков сдачи спортивной арены.

«Наша задача не меняется: мы хотим завершить строительство стадиона в установленный государственным контрактом срок, т. е. до конца этого года, — отмечалось в заявлении. — Однако сегодня сложилась ситуация, при которой заказчик в лице администрации города делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что объект готов на 85%, пробный матч пройдет до конца сентября, при этом город не намерен более увеличивать сумму выплат подрядчику. На данный момент стоимость стадиона достигла 39,2 млрд рублей.

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