Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Очевидцы теракта на набережной Ниццы сняли на видео момент, когда грузовик, управляемый террористом, въехал в толпу.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Андрей Масальцев Страшный теракт в Ницце (14.07.2016)

По предварительным данным, жертвами теракта стали не менее 80 человек, около 120 — ранены. Данные уточняются.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь.

В связи с произошедшим во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.