Париж, 15 июля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Среди погибших в результате террористической атаки в Ницце множество детей, заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Reuters.

today.kz Ребенок в больнице

Французский лидер в своем обращении к соотечественникам назвал атаку на граждан на Английской набережной Ниццы терактом и сообщил, что число жертв достигло 77 человек, среди которых были дети. Кроме того, около 20 человек находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о как минимум 80 погибших в результате теракта.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь.

В связи с произошедшим во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.

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