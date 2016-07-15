Хабаровск, 15 июля, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в рабочей поездке по побережью Татарского пролива встретился с потенциальными резидентами Свободного порта Ванино и ПОЭЗ Советская Гавань, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко для ИА REGNUM Гендиректор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом

В ходе встреч губернатор и члены регионального правительства изучили возможности льготных режимов Свободного порта и Портовой особой экономической зоны.

Читайте также: Свободный порт в Хабаровском крае: рыба, сахар, уголь и туризм



В Ванино Вячеслав Шпорт посетил лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим» — на базе гиганта лесной индустрии уже в ближайшее время может возникнуть российско-китайский холдинг. Инвестор — Китайская государственная лесная корпорация — готов вложить в «Аркаим» более полумиллиарда долларов.

Глава региона осмотрел площадку строящегося в акватории бухты Мучке угольного терминала ООО «Сахатранс», а также посетил уже действующий угольный портовый комплекс АО «Дальтрансуголь» Сибирской угольной энергетической компании, который реализует масштабный проект развития предприятия для увеличения возможности перевалки угля до 24 миллионов тонн в год.

В Советской Гавани губернатор проинспектировал один из ключевых объектов развития территории — строящуюся советско-гаванскую ТЭЦ. Ввод ТЭЦ в эксплуатацию обеспечит электроэнергией развивающийся Ванино-Советско-Гаванский транспортный узел.

Глава краевого правительства посетил и рыбоперерабатывающие предприятия Советской Гавани — Рыболовецкий колхоз «Простор», специализирующийся на добыче и переработке морских биоресурсов и новое рыбоперерабатывающее предприятие «Транзит», производящее до 68 тонн мороженой рыбы в сутки.

Завершит рабочую поездку совещание с действующими и потенциальными резидентами Свободного порта и ПОЭЗ. Региональные чиновники и бизнесмены вместе обсудят предлагаемые к реализации проекты.