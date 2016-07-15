Москва, 15 июля, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Российский футбольный союз рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Роберто Манчини на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ilcatenaccio.es Роберто Манчини — тренер

«На данный момент контактов между специалистом и федерацией не было», — сказал источник», — подчеркнул при этом собеседник агентства.

51-летний Роберто Манчини с 2014 года возглавляет миланский «Интер». В чемпионате Италии сезона-2015/16 команда под его руководством заняла четвёртое место. Накануне издание Football Italia сообщило, что Мончини может покинуть пост тренера «Интера». Возможное новое место его работы при этом не уточнялось.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трёх игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко.

Нынешний тренер национальной сборной Леонид Слуцкий после вылета команды с чемпионата заявил о готовности покинуть свой пост.

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