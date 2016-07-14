Симферополь, 15 июля, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Фура с 18 тоннами вина перевернулась в крымском городе Алушта днем 14 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Фото пресс-службы ГУ МЧС Крыма

Авария произошла около 15:45 в районе кольца центрального автовокзала Алушты. Как сообщается, груженный вином МАЗ, направлявшийся из Ялты в Симферополь, спускался по автодороге со стороны Ялты. Во время движения у автомобиля возникли проблемы с тормозной системой, и водитель, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, водитель резко повернул право. Из-за перегруза и большого веса — в фуре находилось 18 тонн вина — большегруз перевернулся.

Водитель и пассажир МАЗа в результате аварии получили ушибы и царапины. От госпитализации оба отказались.

Добавим, что сегодня же винодельческое крымское предприятие «Массандра» отгрузило первую партию продукции, предназначенной для поставки в Китай. Всего отправлено 17,5 тыс. бутылок сухих и полусухих вин, в том числе сорта «Шардоне», «Каберне», «Мерло», «Жемчужина Массандры». Партия отправлена в Новороссийск, откуда морем поедет в Китай.