Чебоксары, 14 июля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков не исключает, что за появившимися двойниками может стоять «серьёзная политическая сила». Но это только в том случае, если двойнику-самовыдвиженцу на выборах в Госдуму удастся собрать необходимое число подписей и зарегистрироваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM об этом глава ведомства заявил на пресс-конференции сегодня, 14 июля.

cap.ru Пресс-конференция Александра Цветкова

Большой монолог был посвящён появившимся двойникам действующих депутатов, благодаря чему Чувашия замелькала в федеральной повестке предвыборных скандалов. Александр Цветков подчеркнул, что «не совсем правильно» называть данную технологию незаконной: «Вся прелесть ситуации в том, что формально технология достаточно законна. У нас у каждого человека, у каждого гражданина есть пассивное избирательное право, то есть возможность избираться независимо от имени или других факторов».

«Другое дело, когда с пугающей закономерностью такие кандидаты появляются в округах, где выдвигаются уже действующие депутаты. С одной стороны, понятно, что это не просто так, что кто-то приложил к этому руку. С другой стороны, формально запретить или ограничить избирательные комиссии в данном случае не могут», — подчеркнул глава чувашского ЦИК.

В этих ситуациях избирательным комиссиям остаётся «единственное» — «тщательно проверять подписи», которые представят однофамильцы-самовыдвиженцы. А требуемое число подписей для регистрации одномандатников — немалое: для участия на выборах в Госдуму нужно собрать до 15 тыс. подписей.

«Уверяю, что ни вы, ни я, никто из здесь присутствующих в одиночку собрать такое количество подписей при всём желании не сможет за тот короткий срок, который по закону предоставляется. Если этот кандидат соберёт необходимое число подписей, безусловно, это означает, что за ним стоит какая-то серьёзная политическая сила, которая его направляет», — ещё раз подчеркнул свою мысль Цветков, констатировав, что если подписи у кандидата будут в порядке, то «по закону нам ничего не остаётся другого, как зарегистрировать».

В этом случае в бюллетенях могут появиться два полных тёзки, при этом первым будет идти тот, кто старше. То есть, к примеру, в Чебоксарском одномандатном округе на выборах в Госдуму водитель Олег Николаев, являющийся полным тёзкой депутату-справороссу Олегу Николаеву, в случае регистрации будет идти первым в силу возрастного превосходства.

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«Честно скажу, мне не хотелось бы, чтобы ситуация дошла до подобного абсурда. Мы просто запутаем всех — и избирателей, и журналистов, кого угодно. В данном случае мы точно попадём в федеральную повестку, потому что, я думаю, эта ситуация будет уникальной и такой больше не будет ни в одном из одномандатных округов (на выборах в Госдуму, ИА REGNUM). Тем не менее, ещё раз подчёркиваю, теоретически такая возможность существует. И такая ситуация у нас существует не только на выборах депутатов Государственную думу. На сегодняшний день выдвинулись кандидаты в депутаты в порядке самовыдвижения Моляковы, есть у нас кандидаты Семёновы. Возможно, это не последние Моляковы и Семёновы, которые будут выдвигаться. Тут всё абсолютно то же самое», — сказал Александр Цветков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в Чувашии стартовала с кандидатов-спойлеров на выборах в Госдуму, и республика уже получила «по рукам» от Москвы за политическое самоуправство и вынуждена отыгрывать назад. Почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых по Канашскому округу был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции. В акробатическом номере с тренером-гимнастом Александром Аксаковым обнаружились некремлёвские правила поведения тренерского состава и завершились самоотводом. Полный тёзка действующего главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, ради которого «Единая Россия» пожертвовала один из 18 одномандатных «договорных» округов, не прошёл допинг-тест — оказался судимым. Параллельно в Чебоксарском одномандатном округе появился полный тёзка депутата Госсовета Чувашии Олега Николаеву («Справедливая Россия»), работающий водителем в одной из коммерческих организаций. Однофамильцы засветились и в одномандатных округах на выборах в республиканский парламент.

Напомним, в июне на заседании экспертного клуба «Регион» директор Института избирательных технологийЕвгений Сучков высказывал мнение, что нынешний глава республики Михаил Игнатьев «более склонен к использованию административного ресурса». «Нынешний глава Чувашии в отличие от предыдущего (первого президента Чувашии, ныне — первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, ИА REGNUM) более авторитарен и склонен к использованию административного ресурса», — высказал мнение эксперт, комментируя прошедшие в Чувашии праймериз. По его мнению, это может обернуться фальсификациями: «На предстоящих выборах это может обернуться попыткой фальсификации результатов и тотальным давлением на глав районов с целью обеспечения любыми методами нужного процента голосов за партию».

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